FrieslandCampina neemt nieuw distributiecentrum in Meppel in gebruik V.l.n.r. Han Kampman en Kathy Fortmann van FrieslandCampina, gedeputeerde Henk Brink, burgemeester Richard Korteland en wethouder Henk Ten Hulscher

Het nieuwe distributiecentrum van zuivelreus Friesland Campina in Meppel is al in gebruik genomen. Maar sinds vandaag is het officieel open.

Geschreven door Andries Ophof

Een druk op een rode knop was voldoende om alles in beweging te zetten. Het distributiecentrum wordt gebruikt voor de op- en overslag van zuivelproducten afkomstig van de fabrieken in Beilen en Meppel.



Vanuit het nieuwe centrum worden de zuivelproducten, voornamelijk melkpoeder, verder getransporteerd. Via de haven van Meppel naar Rotterdam en via de weg naar andere plekken.



Handel over de hele wereld

Uiteindelijk gaan de producten naar klanten in China, Hongkong, Rusland en Griekenland. Het nieuwe distributiecentrum is 31.000 vierkante meter groot en vervangt bestaande filialen in Meppel, Hoogeveen, Heerenveen en Veendam.



Dat FrieslandCampina in Meppel nieuw heeft gebouwd, heeft volgens directeur Kathy Fortmann meerdere redenen. "Meppel heeft een gunstige centrale ligging en goede bereikbaarheid over zowel de weg als het water. Dat levert ons winst op in de vorm van minder uitstoot van CO2.”



De zuivelreus verwacht door het concentreren van de op- en overslag in Meppel en transport over water zo'n anderhalf miljoen kilometer minder te maken met vrachtwagens. Het gebouw is overigens niet van de zuivelreus zelf, maar wordt gehuurd.







