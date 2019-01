Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tot vanavond laat geen treinen tussen Hoogeveen en Meppel [opgelost] Er rijden geen treinen tussen Hoogeveen en Meppel (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

Tussen Hoogeveen en Meppel rijden sinds ongeveer 19.00 uur vanavond geen treinen. Er staat een defecte trein op het spoor ter hoogte van Koekange.

Alle treinen die onderweg waren, keren terug naar Groningen.



De NS denkt dat de vertraging tot het einde van de avond duurt. Er is nog niets bekend over de oorzaak van het defect.



[update]

Omstreeks 21:50 liet de NS weten dat de treinen weer kunnen rijden tussen Meppel en Hoogeveen. De verwachting is dat de vertraging snel voorbij is.