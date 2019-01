Deel dit artikel:













Winkeldief haalt ijskoud nat pak in Meppel Ondanks zijn stunt werd de dief alsnog gepakt (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Een winkeldief in Meppel die wegrende voor de politie heeft wel een heel frisse ontsnappingsroute genomen. Hij sprong namelijk in de ijskoude Hoogeveense Vaart om aan de politie te ontkomen.

Samen met twee anderen stal de dief mobiele telefoons uit een winkel in de stad. Toen de politie hen in de smiezen kreeg, gingen ze er als de wiedeweerga vandoor.



IJskoud

Waar de twee andere dieven na een sprintje werden opgepakt, dacht de derde de politie te slim af te zijn door in het water te springen.



Helaas voor de dief heeft zijn gedurfde ontsnappingspoging hem niets anders opgeleverd dan een ijskoud nat pak. Hij werd alsnog door de politie in de kraag gevat.