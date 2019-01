Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











VVD wil maatregelen tegen lastige hangjongeren Coevorden Veel meisjes durven volgens de VVD niet meer alleen naar de sporthal (Foto: Google Streetview)

Jonge meiden die naar de sporthal van de Turn Vereniging Coevorden gaan, worden regelmatig lastiggevallen door hangjongeren. Dat zei VVD-fractievoorzitter Margriet Fissering vanavond bij de commissievergadering.

Geschreven door Steven Stegen

Volgens Fissering worden meiden die willen gaan sporten regelmatig bedreigd. Ook zouden de hangjongeren vernielingen plegen aan fietsen bij de sporthal aan de Jan van Scorelstraat. “Sommige meisjes durven niet meer zelfstandig naar de sporthal. Ouders brengen en halen ze. We zouden graag zien dat het college hier iets tegen doet.”



Hardnekkig probleem

Volgens burgemeester Bert Bouwmeester is er sprake van een ‘hardnekkig probleem’. “Helaas heeft dit al eerder gespeeld. We hebben toen extra laten surveilleren op die plek. We zullen opnieuw de politie en boa’s vragen de locatie meer in het oog te houden.”



Extra verlichting?

De VVD vroeg ook of er extra verlichting kan komen. Daar deed het college geen harde toezeggingen in. “We zijn bezig met het opstellen van een verlichtingsplan. Maar ik wil het wel bespreken met partners, zoals de woningcorporatie”, aldus wethouder Jeroen Huizing.