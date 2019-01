Personeel Fokker Hoogeveen de zesde keer in staking

Personeel van Fokker in Hoogeveen gaat opnieuw staken. Vanavond om 22.00 uur leggen ze voor de zesde keer het werk neer om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.

Er zijn al maanden acties van FNV Metaal en CNV Vakmensen. Bonden kunnen het niet eens worden met de werkgevers over een nieuwe cao metalektro. in die sector werken in ons land in totaal zo'n 150.000 mensen. Werknemers van Fokker doen vaak mee met de acties.Bestuurder Marijke Eggengoor van FNV Metaal: "Het lijkt erop dat het een kwestie van een lange adem gaat worden om meer zeggenschap over werktijden, een generatiepact en een fatsoenlijk loon te krijgen." Met het generatiepact willen de bonden regelen dat jongeren meer zekerheid krijgen en dat ouderen gezond hun pensioen halen.Morgenochtend is er een stakingsbijeenkomst in De Tamboer in Hoogeveen.