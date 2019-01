Deel dit artikel:













Waterschap zet natuurgebied Tusschenwater onder water Tusschenwater komt onder water te staan (Illustratie: Waterschap Hunze en Aa's)

Waterschap Hunze en Aa's zet morgen een stuw open tussen natuurgebied Tusschenwater bij De Groeve en de rivier de Hunze. Daardoor kan water uit de rivier in het natuurgebied stromen.

Tusschenwater is de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Volgens het waterschap is het natuurgebied één van de laatste schakels om een natuurlijk Hunzedal mee te creëren.



Onder water zetten

In dit deel van de Hunze wordt 1,3 miljoen kubieke liter water opgeslagen en ook wordt er drinkwater gewonnen. Het hele proces om het gebied onder water te zetten duurt een aantal weken.



In maart wordt het project officieel afgerond. Het gebied wordt dan overgedragen aan stichting Het Drentse Landschap.