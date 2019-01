Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Saber Hendriks per direct naar vv Hoogeveen, club wil ook Heerkes Saber Hendriks in het shirt van ACV (foto: ACV)

VOETBAL - Saber Hendriks speelt de rest van het seizoen voor vv Hoogeveen. De zondaghoofdklasser huurt de spits van HHC Hardenberg, dat uitkomt in de 2e divisie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De 26-jarige Hendriks speelde voor zijn overstap naar HHC, afgelopen zomer, voor ACV en daarvoor kwam hij uit voor vv Emmen en voor FC Klazienaveen. Bij HHC kwam hij in de eerste seizoenshelft nauwelijks aan spelen toe.



Menno Heerkes

Hoogeveen hoopt zich ook nog te versterken met een andere HHC'er die zijn contract verscheurde: Menno Heerkes. Voor hem is de combinatie van spelen in de 2e divisie niet te combineren met zijn nieuwe baan. Hij keerde in de zomer terug bij HHC na een Duits avontuur en kwam tot twee wedstrijden.



Kevin Görtz

Emmenaar Kevin Görtz heeft zijn contract bij HHC met een seizoen verlengd. De oud-speler van FC Emmen en WKE speelt al sinds de zomer van 2016 bij de club in Hardenberg.