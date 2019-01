Deel dit artikel:













Politiek Midden-Drenthe: Brief ook schadelijk als het niet waar is De extra raadsvergadering moet duidelijkheid bieden over wat er gebeurd is (foto: RTV Drenthe)

Met een anonieme brief kun je heel weinig. Daarover is de politiek in de gemeente Midden-Drenthe het eens. De politieke partijen spreken de hoop uit dat de extra raadsvergadering van maandag 28 januari duidelijkheid biedt over de wat er nu werkelijk is gebeurd.

Geschreven door Petra Wijnsema

Vandaag ontstond opnieuw onrust nadat een tweede anonieme brief is bezorgd bij Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork. Daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders en het managementteam op 16 januari rond de tafel hebben gezeten, een dag na de officiële presentatie van het rapport van adviesbureau BMC.



Het MT zou hebben gedreigd collectief op te stappen als er niet een passage uit het rapport zou worden gehaald waarin staat dat de positie van het MT zou moeten worden heroverwogen. De eerste brief werd vorige week vrijdag in de bus gedaan bij De Haas en de redactie van RTV Drenthe. Daarin stond dat er twee versies van het rapport bestaan. Dat bleek te kloppen.



Meer duidelijkheid in raadsvergadering?

Henk Heideveld van de ChristenUnie: “Ik schat in dat de briefschrijver iemand is met kennis van hoe het ongeveer is gelopen. Maar het wordt nu wel heel ingewikkeld. Ik hoop dat ik er achter kom hoe het nu echt is gegaan”, aldus Heideveld. “Als ChristenUnie vinden wij het heel erg dat er twee versies van het rapport zijn. Hoe dat zit moeten we maandag horen van de burgemeester. Zeker is dat dit zo snel mogelijk uit de wereld moet”, besluit hij.



“De extra raadsvergadering is de juiste plek om het over dit soort dingen te hebben”, zegt Harma van der Roest, fractievoorzitter van D66. “Wij hopen dan antwoord te krijgen op al deze onzekerheden. Maar ook als het niet waar is, hebben we een probleem. We vinden deze situatie wel heel vervelend”, aldus Van der Roest.



Henk de Weerd van coalitiepartij VVD: “Ik neem aan dat het college maandag openheid van zaken geeft.” De fractievoorzitter van de PvdA was niet bereikbaar.



Het CDA zegt uit monde van fractievoorzitter Marinus Louissen: “Hoe het zit zal wel naar over komen in de raadsvergadering. Ik ken de brief niet en kan ook niet zoveel met anonieme brieven. Ik begrijp het ook niet, want de medewerkers hebben alle gelegenheid om hun grieven te uiten aan BMC.”



Jannes Kerssies, fractievoorzitter van coalitiepartij Gemeentebelangen betwijfelt of de informatie klopt. “Maar als het wel waar is, dan is het heel ernstig. Zelf heb ik de waarheid nog niet boven tafel. Laten we maandag afwachten. Misschien komt er dan duidelijkheid. Dat het een troebele zaak is, dat is duidelijk. Het is heel slecht voor de gemeente. Die staat er niet goed op. Ook als het niet waar is, is eigenlijk dezelfde schade berokkend”, aldus Kerssies.



Rudi Weima van GroenLinks heeft veel moeite met de manier waarop het nu gaat. “Ik heb daar geen goed gevoel bij. Dit is niet met open vizier gebeurd. Als iemand angst voor represailles heeft, dan zou die dat bij ons als fractievoorzitters kunnen melden en die zouden dat vertrouwen dan zeker niet beschamen”, zegt hij. Over de extra raadsvergadering zegt hij: “Als raad kunnen we geen ambtenaren naar huis sturen. De ultieme stappen zijn al gezet met het vertrek van de gemeentesecretaris. De nieuwe leidinggevende zal moeten besluiten met wie hij of zij verder wil”, aldus Weima.



BMC: gedoe eromheen helpt niet

BMC-onderzoeker Marco Kerstens reageert vanuit de langste file ooit die door sneeuwval is ontstaan: “Dat is wel heel wonderlijk. De geschetste tijdlijn kan feitelijk niet juist zijn. Want maandagavond 14 januari was het definitieve rapport klaar en dat is dinsdag gepresenteerd. De kernboodschap staat in die versie van maandagavond”, zegt hij. Maar in de versie die op dinsdag 15 januari is gepresenteerd staat nog wel de passage dat de positie van het MT moet worden heroverwogen. Pas op vrijdagavond 18 januari krijgen raadsleden de ‘definitieve’ versie toegestuurd.



Kerstens herhaalt nog eens dat hij het vooral erg vindt voor de medewerkers op het gemeentehuis. “Het gedoe eromheen helpt niet. Ik zou willen dat ze zo snel mogelijk met de conclusies aan de slag kunnen”, aldus de onderzoeker.



Verder zegt Kerstens serieus te zullen gaan kijken naar de klacht die Charles de Haas bij BMC heeft ingediend.



Hij bevestigt dat het onderliggende totaalrapport pas medio februari klaar is. Dat vindt D66 in Midden-Drenthe bijzonder. Kerstens daarover: “We hebben daarvoor gekozen omdat wij in dit proces samen hebben willen optrekken met de organisatie. Mochten er nog feitelijke onjuistheden zijn, dan kunnen die eventueel nog worden aangepast.” Hij benadrukt dat BMC onafhankelijke bevindingen heeft gepresenteerd en dat het aan de organisatie zelf is wat die ermee doet.