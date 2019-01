Raad Tynaarlo verzandt in discussie over toekomst Zuidlaren

Hoe moet het centrum van Zuidlaren er uit komen te zien? Dat wil de gemeente Tynaarlo weten van inwoners en belanghebbenden van het dorp. Een onderzoek dat 1,5 ton moet gaan kosten.

Uit een eerdere enquête bleek al dat inwoners willen dat de parkeermogelijkheden, de verkeersdruk en het supermarktaanbod worden verbeterd. Hoe dit precies moet gaan veranderen, moet blijken uit het onderzoek.Dit zogeheten 'participatieplan' is een volgende stap in een al langlopend proces. Niet voor niets zei CU-fractievoorzitter Henny van den Born gisteravond: "Cynisme ligt op de loer." Dat komt onder meer door het braakliggende stuk grond van de voormalige Prins Bernardhoeve, waar al tijden over wordt gesproken.Zo sleepte de Albert Heijn de gemeente voor de rechter, omdat ze hier een tijdelijke supermarkt willen bouwen. De rechter doet over drie weken uitspraak.Bewoners mogen in het onderzoek van Citisens ook iets vinden over de toekomst van het braakliggende stuk grond. Maar dat is niet makkelijk, want er zijn in 2015 al een paar afspraken over gemaakt. Zo staat op papier dat op het voorste gedeelte van het terrein een supermarkt, appartementen en een zorgcentrum mogen komen."Wat nu als inwoners en belanghebbenden allerlei wensen hebben, maar dat hun wensen door de oude afspraken niet mogelijk blijken?", vraagt PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra zich af. Of, zoals Hilde Kamminga (Gemeentebelangen) het verwoordt: "We willen dat mensen participeren in de planvorming, maar is dat op deze manier wel oprecht?"Wethouder Pepijn Vemer (D66) wil dat bewoners over alles mee mogen praten en dat alles open ligt. Daarnaast, zegt hij: "Blijven de oude afspraken gewoon staan. Als we die naar aanleiding van het onderzoek willen veranderen, dan is dat aan de raad."De grootste kritiek is dan ook dat hier goed over gecommuniceerd moet worden naar de inwoners.Sowieso werd er tijdens de gemeenteraad van gisteravond veel over taalgebruik gesproken. Zo vroeg Nina Hofstra (VVD) zich af wat het betekent als inwoners de 'verkeersdruk' willen aanpakken. "Bedoelt u daarmee de getalsmatige verkeersdruk of de gevoelsmatige verkeersdruk?"Ook dit moet volgens de wethouder blijken uit het onderzoek, dat hij zo open mogelijk wil laten. De overeenkomst van twee jaar geleden om drie supermarkten op het terrein neer te zetten, staat in ieder geval niet meer vast. Dat zei wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) gisteravond.Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit over het onderzoek.