Advocaten demonstreren tegen plannen minister Dekker

Actie voor de rechtbank in Groningen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Advocatenactie voor de rechtbank in Groningen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Zo'n veertig advocaten uit heel Noord-Nederland voerden vanmorgen actie bij de rechtbank in Groningen. De advocaten waren gekleed in hun toga en een enkeling droeg een geel befje, als variant op de bekende gele hesjes.

De actie duurde van negen uur tot half tien vanmorgen. Deken Rob Geene gaf een statement en ook liepen de actievoerders een rondje bij de rechtbank. Onder hen ook veel advocaten uit Drenthe.De raadslieden zijn bang dat mensen met lagere inkomens straks geen advocaat meer kunnen betalen. De Tweede Kamer vergadert vandaag over een plan van minister Sander Dekker, waar de advocaten het niet mee eens zijn.Het plan houdt volgens de juristen in dat de overheid straks bepaalt wie een advocaat mag inschakelen voor zijn zaak. Terwijl de meeste zaken juist tegen de overheid worden gevoerd.Ook wordt de sociale advocatuur volgens de advocaten al jarenlang onderbetaald. Dat houdt in dat ze vinden dat ze een te lage vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand krijgen als ze mensen bijstaan die zelf geen advocaat kunnen betalen.