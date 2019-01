Deel dit artikel:













Vijf centimeter sneeuw in Drenthe: het is nog steeds glad Sneeuwruimen hoort er ook bij (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Met de slee naar school (foto: RTV Drenthe/Marieke Rosier) Een witte Brink in Assen (Foto: RTV Drenthe/Marieke Rosier) Het is wit en glad in Drenthe (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Ook afgelopen nacht heeft het gesneeuwd. Volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga ligt er op veel plaatsen in Drenthe ongeveer vijf centimeter sneeuw.Vandaag blijft het droog, maar omdat de temperatuur waarschijnlijk niet boven het vriespunt komt, blijft de sneeuw liggen en kan het dus lang glad blijven.Komende nacht verwacht Havinga matige vorst met temperaturen tussen de -5 en -10.