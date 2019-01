De organisatie Wolf-Fencing wil professionaliseren. "We willen een officiële stichting worden, zodat onze vrijwilligers bijvoorbeeld verzekerd zijn", zegt voorzitter Jeannet Hulshof.

Wolf-Fencing plaatst speciale hekken om wolven bij schapen weg te houden. Dat doen ze gratis. Daarom is de club nu een doneeractie gestart. "Van dat geld kunnen we materialen aanschaffen, zoals accuboren en hamers. Niet iedere boer heeft voor tien vrijwilligers aan materialen liggen."Volgens Hulshof staat de teller nu op ruim 800 euro. "Dat eerste geld gebruiken we voor de notariskosten en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. We kunnen ook al een paar accuboren en hamers kopen. Dit schiet mooi op."Wolf-Fencing helpt schapenhouders bij het neerzetten van een hek of bij het 'wolven-proof' maken van een bestaand hek. "Afgelopen weekend hoefden we bijvoorbeeld alleen maar een raster aan te passen. Er moesten twee staaldraden bij, dus dat kost relatief weinig geld."Maar Wolf-Fencing is volgens Hulshof niet alleen bezig met het plaatsen van hekken. "We geven bijvoorbeeld ook adviezen over een kudde bewakingshonden", legt ze uit.Hulshof vindt de wolf een prachtig dier, maar ze begrijpt ook de zorgen van schapenhouders. Een wolvenhek werkt volgens haar twee kanten op. "Je beschermt het vee en je beschermt de wolf."