Brrrr... het wordt heel koud!

Drenthe ligt er vandaag mooi winters bij. En dat winterweer zet de komende dagen ook nog even door. Vooral vannacht krijgen we te maken met strenge vorst: het kan wel -12 graden worden.

Het klaart vannacht op en in combinatie met het sneeuwdek dat blijft liggen, koelt het dan flink af. "Dit zijn condities waarbij het zeer sterk kan afkoelen en streng kan vriezen. Ik verwacht daardoor komende nacht in Drenthe minimumtemperaturen van -10 graden. Lokaal zou het kwik weleens kunnen zakken tot -12 graden", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.Volgens onze weerman blijft het ook daarna nog even vriezen. "In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het opnieuw koud met temperaturen van ongeveer -8 graden", aldus Havinga.Vrijdag komt de temperatuur overdag boven het vriespunt, maar in de loop van de avond en nacht daalt die weer. Daardoor is er vrijdagnacht en zaterdagochtend een grote kans op ijzel. Daarna gaat het regenen en stijgen de temperaturen naar zo'n 5 graden.Voor het extra wintergevoel kun je ook live meegenieten van de witte wereld.