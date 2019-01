Deel dit artikel:













Grote opknapbeurt voor De Huttenheugte in Dalen Center Parcs steekt geld in De Huttenheugte (foto: ANP XTRA / Koen van Weel)

De Huttenheugte in Dalen krijgt een flinke opknapbeurt. Op de Drentse locatie van Center Parcs krijgt worden onder meer de huisjes vernieuwd.

Volgens Center Parcs hebben bezoekers behoefte aan luxere vakantiewoningen. Ook krijgt het park een aantal themahuisjes, waarbij het bijvoorbeeld draait om dieren of 'adventure'.



Nieuwe glijbanen

Ook wordt geïnvesteerd in het zwembad. Dat krijgt nieuwe glijbanen en worden bestaande glijbanen interactief gemaakt met licht- en geluidseffecten. Ook komen er nieuwe buitenspeeltuinen en wordt de kinderboerderij vernieuwd.



Parken in heel Europa opgeknapt

Center Parcs trekt in totaal 200 miljoen euro uit voor de vernieuwing van de zeven grootste parken, waar ook het park in Dalen onder valt. Maar ook de vakantiecomplexen elders in Europa worden vernieuwd. In totaal is er een budget ruim een half miljard euro gemoeid met de modernisatie.