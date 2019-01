Sneeuw is nu een zegen voor ijsvereniging Veenoord

Sneeuw, dat willen schaatsliefhebbers doorgaans niet op het ijs zien. Maar het komt ijsvereniging Veenoord/Nieuw-Amsterdam nu wel goed uit.

De ijsclub in Veenoord was namelijk nog niet begonnen met sproeien, omdat de sintelbaan te zacht was. "Maar door de sneeuw is er nu een gladde ondergrond ontstaan", zegt voorzitter Margriet Sieben. Hobbels en gaten zijn nu gevuld met sneeuw. "Het ligt er goed bij."Met de voorspelde -12 en -8 graden in de aankomende twee nachten, hoopt Veenoord een slag te slaan. "We hopen dan morgen open te kunnen. Het ziet er voor nu goed uit."De eerste marathon op natuurijs werd afgelopen maandag verreden in Haaksbergen. Ook Nieuw-Buinen en Noordlaren deden mee in de race om de organisatie, maar dat ijs was niet goed genoeg.Veenoord doet normaal gesproken ook mee, maar besloot om niet te beginnen. "Je wilt wel mee, maar we hebben geduld betracht", aldus Sieben. De zon heeft in het verleden al meerdere malen roet in het eten gegooid. "Dan hebben we veel water op de baan." Ook wordt de sintelbaan dan te zacht.De vereniging kijkt reikhalzend uit naar maart, dan beslist de gemeente Emmen over renovatie van het sportpark. In de plannen verhuist de baan naar de overkant van de weg. En nog belangrijker: hij krijgt een betonnen ondergrond. Net als de concurrerende banen.Toch hoopt Sieben wel op een marathon eind volgende week, ook in Veenoord. De komende dagen gaat dat niet gebeuren, want de marathonschaatsers zijn momenteel in Oostenrijk, waar wedstrijden op de Weissensee verreden worden. "Ze komen volgende week terug. Ook dan is er nog een vorstperiode voorspeld."In Nieuw-Buinen is de ijsbaan ook geopend en zolang het vriest wordt daar aan de baan gewerkt. "We gaan aankomende nacht ook weer sproeien", zegt Monique Wessels van de baan in Nieuw-Buinen. "We hebben wel begrepen van de KNSB dat de vierdaagse pas verreden wordt als de toppers terug zijn uit Oostenrijk. Ik heb begrepen dat dat op 1 februari is. Maar verder hebben we daar nog geen contact over gehad met de KNSB."