Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hennepkweker valt door de mand door gesmolten sneeuw Op het dak van de hennepkweker ligt minder sneeuw (foto: Persbureau Meter_

Een hennepkweker uit Hoogeveen liep vanochtend op een klassieke manier tegen de lamp. Het dak van zijn huis verraadde zijn groene vingers; er lag minder sneeuw op dan bij de buren.

De politie kreeg een melding vanuit de Röntgenstraat in de wijk Schoonvelde. Buurtbewoners klaagden over stank in de buurt. De bron was al snel duidelijk, want op de bovenverdieping van een van de huizen was de sneeuw deels gesmolten. Daar bleek een hennepkwekerij te zitten.



Hoeveel planten er zijn gevonden en of er iemand is aangehouden, is nog niet bekend. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de kwekerij ontmantelen.