Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Asser fotograaf De Jong in de prijzen bij Zilveren Camera Marcel J. de Jong won een derde prijs voor deze foto van Ugbaad Kilincci (foto: Marcel J. de Jong) De fotograaf is niet verbonden aan een vast medium en woont in Assen (foto: Marcel J. de Jong)

De Asser fotograaf Marcel J. de Jong is in de prijzen gevallen bij de Zilveren Camera. Zijn foto van raadslid Ugbaad Kilincci uit Emmen kreeg een derde prijs in de categorie 'Personen in het Nieuws'.





Kilincci werd tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in maart uitgescholden vanwege haar hoofddoek. Dat leidde tot landelijke ophef. Kilincci werd uiteindelijk met voorkeursstemmen in de gemeenteraad van Emmen gekozen.



Lees ook: Kandidaat raadslid PvdA Emmen gediscrimineerd tijdens campagne voeren

Marcel J. de Jong is freelance fotograaf. Naast nieuwsfoto's maakt hij onder meer ook bedrijfsreportages en portretten. De Zilveren Camera wordt uitgereikt voor de beste Nederlandse journalistieke foto's. De Jong maakte een foto van Kilincci in opdracht van het Dagblad van het Noorden. In het jaaroverzicht van de krant keek zij terug op 2018.Kilincci werd tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in maart uitgescholden vanwege haar hoofddoek. Dat leidde tot landelijke ophef. Kilincci werd uiteindelijk met voorkeursstemmen in de gemeenteraad van Emmen gekozen.Marcel J. de Jong is freelance fotograaf. Naast nieuwsfoto's maakt hij onder meer ook bedrijfsreportages en portretten.