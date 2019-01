GGD Drenthe haalt daklozen naar binnen

Het is gevaarlijk om met dit winterse weer buiten te slapen. Omdat het vannacht twaalf graden kan vriezen, heeft GGD Drenthe de winterregeling weer ingesteld.

Mensen die weten dat iemand buiten slaapt of in een onderkomen leeft dat ongeschikt is voor deze kou, wordt opgeroepen dit te melden via het OGGz-meldpunt. Dat meldpunt is bereikbaar op het nummer 088 - 24 60 240. Buiten kantooruren kan contact worden opgenomen met de politie via 0900 - 8844.

Op dit moment is fase twee van kracht. Dat gebeurt als de (gevoels)temperatuur minimaal -10 graden is. "Dat betekent dat wij actief op zoek gaan naar mensen die dakloos zijn of slechte woonruimte hebben", zegt Annegreet Groeneveld van GGD Drenthe.In Emmen wordt vanaf 15.00 uur gezocht naar daklozen. "In tweetallen zoeken we dan op plekken waarvan we weten dat mensen daar kunnen verblijven", legt Groeneveld uit. "We proberen ze te motiveren om naar de nachtopvang in Nieuw-Amsterdam te komen."Er wordt gekeken naar de omstandigheden waarin zij zitten. "Hebben ze het warm genoeg? We kunnen ze bijvoorbeeld een slaapzak geven, of koffie en thee. Maar we kijken ook of mensen in staat zijn om te beoordelen of hun situatie verantwoord is."Daklozen die met hun volle bewustzijn ervoor kiezen om buiten te slapen, kunnen niet gedwongen worden om in de nachtopvang te slapen. "Er zijn altijd wel een paar mensen die daarvoor kiezen", vertelt Groeneveld. "Maar de meeste mensen gaan naar de opvang of worden in hun eigen netwerk opgevangen.""Als wij denken dat iemand in de war is of een verslavingsprobleem heeft, schakelen wij de GGZ in. Die kan in het uiterste geval iemand laten opnemen." Volgens Groeneveld komt dat niet vaak voor. "In acht jaar tijd hebben we zoiets twee keer meegemaakt."Ook in Assen hebben ze bij nachtopvang Kommarin een goed beeld van de daklozen in de stad. "Twee mensen die er normaal gesproken wel zouden zijn, waren er nu niet. Dus ook daar gaan ze actief op zoek", zegt Groeneveld. "Als ze niet gevonden worden, schakelen we de politie in."Bij de Kommarin in Assen is normaal gesproken plek voor twaalf mensen. In de Breehof in Nieuw-Amsterdam zijn acht bedden. "Maar mochten er meer mensen komen, dan worden er matrassen neergelegd", aldus Groeneveld.