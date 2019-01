Deel dit artikel:













Anno 1882: geheimzinnig hol bij het Zwanenmeer Twee Drentse dassen, anno 2018 (foto: Anneke Bloema)

De das was in het 19e eeuwse Drenthe zó onbekend, dat men een dassenburcht voor een berenhol aanzag. Henk Luning, historisch onderzoeker uit Assen, graaft wonderlijke historische feiten op over de das.

Geschreven door Lydia Tuijnman

"De marterachtige moet in Drenthe een zeldzame verschijning zijn geweest”, meent hij. "Tussen 1803 en 1808 werden in Drenthe ‘schadelijke’ dieren ingeleverd en daarbij waren slechts twee dassen. Daarna horen we lange tijd niets meer van het dier."



Hij bladert de in 1835 verschenen ‘Volledige jagersschool’ door en leest voor: "De das houdt verblijf in een hol dat ten uiterste zindelijk wordt gehouden. Voor het overige is hij een traag, ongezellig, slaperig, schuw en vreesachtig dier, dat echter bij zelfverdediging de grootste stoutmoedigheid aan de dag legt, een taai leven, een zwak gezicht, doch een zeer scherp gehoor en een fijne reuk heeft."



Op grote voet

Jagers die op het Lheederzand op konijnenvangst zijn, vangen in 1866 tot hun grote verbazing een das van 26 pond. Twee kooplieden bieden er tien gulden voor. De Provinciale Drentsche en Asser Courant die vaak opmerkelijke zaken vermeldt, zwijgt vervolgens weer enige jaren in alle talen over de das.



Luning: "De reden daarvan is misschien dat slechts een enkeling ooit een schim van het nachtdier waarneemt. Als dat gebeurt, leidt het tot grote consternatie. Zo wordt er in 1882 in Gieten beweerd dat zich bij het Zwanenmeer in een groot hol een vreemdsoortig dier schuilhoudt. Volgens de sporen moest het beest wel op grote voet leven, omdat de prenten de omvang hadden van een kinderhand."



Monster

Hoewel niemand het geheimzinnige dier heeft gezien, komen er meer dan honderd nieuwsgierigen op af. Sommigen denken dat het een beer moet zijn. Ook in Eext was men al langer in de veronderstelling dat bij het dorp een vreemd beest vertoeft.



Luning: "Wel tien dorpelingen hebben het monster in een flits gezien. Maar het duurt tot oktober 1883 voordat Jacob Peeks bij het Zwanenmeer een das bemachtigt. Een mannetje van tien kilo. Hij wordt door de kastelein Vorenkamp in Gieten ter bezichtiging gesteld, waarbij de meestbiedende zich eigenaar mag noemen. Het is vrij zeker dat dit dier in de juist opgerichte dierentuin in het Asserbos terechtkomt."



Niet zachtzinnig

In de zomer van 1886 worden bij Schoonloo twee jonge dassen buitgemaakt die men in gevangenschap probeert te houden. Eén das wordt zelfs levend in een kist naar Engeland uitgevoerd.



Volgens Luning gaat het er vaak niet zachtzinnig aan toe. In 1888 wordt met een 'hooihaak' nog een dassenmoeder met haar jong uit een burcht gehaald. In dit geval werd de das lopend aan een touw mee naar het dorp gebracht. De krant schrijft: "Bij haar jong legde zij de grootste blijken van moederliefde aan de dag, want als de oude het lopen weigerde werd het jong, dat inmiddels dood was, een eindweegs vooruit geworpen, waarna de moeder het snel naliep..."



Pleidooi voor bescherming

Rond het jaar 1900 leven er nog dassen in de omgeving van Gieten, Eext en Anloo. Hun burchten maken samen met die bij Norg (bewoond tot 1960) en Appelscha (bewoond tot 1992) deel uit van een keten van dassenbewoning tussen Friesland en Duitsland. In het Maandblad Drente van maart 1932 houdt J. de Robé een warm pleidooi voor de bescherming van de das die volgens hem op dat moment in ons land bijna is uitgestorven.



Pas in de Jachtwet van 1954 wordt de das niet langer als schadelijk wild beschouwd en wordt het dier enige bescherming geboden. Sinds het einde van de jaren zeventig sluit het Jachtfonds met grondgebruikers overeenkomsten om tegen financiële vergoeding dassenburchten op hun gronden te gedogen.



Daardoor hoopt men de mogelijkheden voor het veiligstellen van de dassenwoningen te vergroten. De vergoeding bedraagt 300 gulden per jaar en ook eventuele schade door dassen aangericht kan worden vergoed. Al met al is het voor de dassen maar een klein steuntje in de rug. Ze worden in de Drentse bossen nog maar zelden waargenomen, maar ze zijn er nog wel.



Voeren met katten- en hondenbrokken

Henk Luning: "Toch is het pas in 1993 dat de provincie Drenthe de doelstelling uitspreekt om het dassenbestand naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. In oktober 1998 worden twaalf dassen aangevoerd op het landgoed de Vossenberg onder Wijster. Na een gewenningsperiode van drie maanden, waarin ze gevoerd worden met katten- en hondenbrokken, gaan de omheiningen van de twee grote rennen open."



Vanaf 2004 worden er jaarlijks gegevens verzameld over de dassenpopulatie in Drenthe. De resultaten wijzen uit dat de verspreiding van het dier zich nog steeds uitbreidt, maar dat de aantallen niet of nauwelijks meer toenemen. Henk Luning: "Ik denk eigenlijk dat het Drentse dassenbestand nu mogelijk groter is dan in de negentiende eeuw, maar nog steeds zijn er bitter weinig mensen die kunnen zeggen dat ze ooit een levende das hebben gezien."



Meer over de das in Drenthe op Radio Drenthe, in Drenthe Toen, zondagmiddag 27 januari tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarna via de podcast of uitzending gemist.