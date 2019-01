Deel dit artikel:













De sluizen open voor een nieuw waterbergingsgebied

Lang is er gewerkt aan het gebied Tusschenwater bij De Groeve. Het gebied moet veranderen in een nat stukje natuur dat dan ook gebruikt kan worden als waterberging. Vandaag begint de echte vernatting, want de sluizen gaan open en het water van De Hunze kan het gebied in stromen.