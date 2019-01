Drentse politiek wil ondanks kritiek door met aanjaagprojecten

Stimuleringsprojecten voor de Drentse economie moeten beter worden gecontroleerd. De gedeputeerden en bijna alle Statenleden nemen de conclusies over uit een kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer, maar zeggen tegelijkertijd dat ze verder willen met het aanjagen van de werkgelegenheid.

In november presenteerde de rekenkamer een rapport over het effect van grote projecten. De belangrijkste conclusies waren dat de Drentse politiek niet goed kan controleren wat de programma’s echt opleveren. Doelen worden niet goed vooraf vastgesteld, plannen van subsidieaanvragers voldoen niet aan de eisen, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten onderzoeken de resultaten niet goed en bovendien informeert GS de Drentse Staten onvoldoende.De provincie kan de ontvanger verplichten om na drie jaar een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de effecten, zegt de Rekenkamer. Volgens gedeputeerde Henk Brink kan de provincie dat niet, maar hij zoekt wel naar mogelijkheden om toch na drie jaar te toetsen of de doelen worden gehaald.“Wij willen werkgelegenheid aanjagen. Wij scheppen voorwaarden en creëren mogelijkheden daar waar anderen dat commercieel niet of nog niet durven."Brink erkent dat er een gevaar inzit van 'wensdenken' door GS en PS. “Maar voorspellen achteraf is makkelijk. We moeten lessen trekken uit dit rapport en de dingen die mis gaan, zoals het sensortechniek project. Maar we moeten wel durven doorgaan met het versterken van de Drentse economie waar andere dat niet durven vanwege de risico’s”Het college van GS neemt alle aanbevelingen van de rekenkamer over. Bijna alle partijen in de staten willen door gaan met subsidiëring van stimuleringsprojecten, als er tenminste lessen getrokken worden. Er zijn ook projecten die wel heel veel opleveren. De werkloosheid in Drenthe is lager dan dat die in tijden is geweest.GroenLinks hamert erop dat de rol van de Staten beter moet worden vastgelegd. De SP vindt het een buitengewoon ernstig rapport. PvdA en PVV roemen het werk van de rekenkamer. De PVV ervaart het als oorvijg aan de Drentse politiek, maar het lijkt erop dat GS dat niet vinden, zei PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten.Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer 'Werkt Het? Beoordeling werkgelegenheidsmetingen structuurversterkende programma’s 2005-2015' is hie r te vinden.