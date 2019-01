Deel dit artikel:













Auto glijdt in een sluis bij Hollandscheveld De auto belandde in een sluis (foto: Persbureau Meter) Niemand raakte gewond (foto: Persbureau Meter)

Op de Langedijk in Hollandscheveld heeft een automobilist aan het begin van de middag de macht over het stuur verloren vanwege de gladheid. De auto belandde 'met de neus' in een sluis.

De inzittenden konden zonder hulp uit de auto komen. Niemand raakte gewond.