Stel krijgt opnieuw straf voor lucratieve telefoondiefstallen ​

De rechtbank in Assen heeft een 42-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Hoogeveen veroordeeld voor verschillende telefoondiefstallen en heling van de telefoons. De twee namen in juni en juli vorig jaar telefoons mee uit winkels in De Wijk en Heerenveen. Eenmaal buiten belden ze er dure 0900-nummers mee.

Daarmee belden ze buiten, in de buurt van de winkels, dure 0900-nummers, waarmee ze online aankopen deden, onder meer bij goksites. Zolang de lijn open bleef, stroomde het geld vanzelf binnen. Daarom verstopte het stel de telefoons in de buurt van de winkels, zodat ze verbinding hielden.De twee werden een paar dagen na de diefstal van een telefoon bij de Welkoop in De Wijk, in de buurt van de winkel gezien door een agent. Het kenteken van de auto waarin de twee reden, leidde de agenten naar de diefstal van een telefoon in een boekenwinkel in Heerenveen. Op dezelfde dag werd ook in een kledingwinkel in de Friese plaats een telefoon gestolen.Het tweetal heeft grote schulden. Naar eigen zeggen leverde post van schuldeisers zo veel stress op, dat ze dit soort dingen gingen doen. De politierechter veroordeelde de 42-jarige man tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De vrouw moet een taakstraf van 150 uur uitvoeren, omdat haar rol in het geheel kleiner was. Ook kreeg ze dezelfde voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Daarnaast moeten ze een van de winkeliers in Heerenveen een schadevergoeding van ruim 400 euro betalen.Het tweetal liep nog in hun proeftijd vanwege een eerdere veroordeling voor soortgelijke diefstallen . De man werd in april van vorig jaar door de Asser rechtbank veroordeeld tot driehonderd dagen cel, waarvan honderd voorwaardelijk. Zijn vriendin kreeg toen 98 dagen opgelegd, waarvan dertig voorwaardelijk.“Ik was onaangenaam verrast, zo kort na het vorige vonnis. Het lijkt wel alsof u zich er geen donder van aantrekt”, gaf de rechter hen mee. In haar vonnis hield ze rekening met het advies van de reclassering, die aangaf dat het sinds de hulpverlening opgestart is een stuk beter gaat.