Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op Tjak: Verpleeghuis de Herik in Borger laat technische snufjes zien Op Tjak: Verpleeghuis de Herik in Borger laat technische snufjes zien

Verpleeghuis de Herik in Borger organiseert vandaag een open ochtend waarbij geinteresseerden technologische producten uit kunnen proberen. Dit allemaal in het kader van de ehealth-week die bij verschillende verzorgings- en en verpleeghuizen georganiseerd wordt.

Je kunt onder andere kennis maken met het fietslabyrint, dat is een systeem waarmee mensen interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een hometrainer of andere bewegingstrainer.