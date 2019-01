Vijf tips om sneeuwfoto’s te maken

Het Drentse landschap kleurt wit. Een prachtige gelegenheid om foto’s te maken, maar waar moet je nou op letten tijdens het fotograferen in de sneeuw? Er is niet veel kleur, je ziet misschien geen detail in de sneeuw en soms wordt het beeld grijzig. Wat te doen? Vijf tips!

De mooiste foto’s worden gemaakt net nadat de zon is opgekomen en voordat hondenbaasjes hun viervoeter uitlaten. Geen schoen- of pootafdrukken in de sneeuw. Wanneer het ’s nachts gesneeuwd heeft en het vriest nog als je ’s ochtends de deur uitgaat is de sneeuw nog lekker poederig. Dat komt de foto ten goede.Je moet je daarom goed aankleden, maar daar krijg je plaatjes van besneeuwde bomen, sloten, paden en vaarten voor terug, die nog niet zijn aangeraakt door eenden of andere dieren.Tijdens de vroege tocht kom je een heleboel dingen tegen die van dichtbij erg interessant zijn. Bijvoorbeeld takjes die boven de verse sneeuw uitkomen of takjes van bomen. Een wit laagje eroverheen maakt het al snel interessant. Ook planten lenen zich vaak goed voor dit soort foto’s. Als je camera of telefoon voorwerpen van dichtbij scherp kan stellen, zijn zelfs grassprieten of verdorde bladeren al gauw mooi.Wanneer je midden op de dag fotografeert, heeft het vaak al wat gedooid. Hierdoor wordt de sneeuw één massa. Als het poederig is, lijkt het soms alsof je de individuele sneeuwkristallen een beetje kunt zien zitten.Als je kleur in het witte landschap ziet, moet je daarvan profiteren. Dat kan gaan om een herfstblad dat nog heel erg mooi roodbruin kleurt. De kleur springt dan min of meer van de voornamelijk witte afbeelding. Kleuren kunnen soms veel mooier worden in de sneeuw.Behalve bladeren en planten kun je ook kleding of dieren fotograferen. Als je een goede zoom hebt, kun je proberen om vogels op de foto te zetten. Gekleurde snavels en veren kunnen voor veel afwisseling in een foto zorgen. Heb je een hond met een lichtbruine vacht of een rode kat? Klikken maar!De lichte sneeuw kan ervoor zorgen dat je sommige kleuren niet meer goed ziet. De bruine boomschors kleurt al snel zwart. Ook de donkergroene kleur van naaldbomen kan er snel zwart uitzien. Al het licht dat de sneeuw weerkaatst kan voor veel contrast zorgen. Maak daar gebruik van. Dit kan een heel erg koude kille sfeer in je plaatje geven.Zorg ervoor dat je witbalans goed staat. In principe kan je camera of telefoon dat automatisch doen, tenzij je je apparaat anders ingesteld hebt. Wanneer je witbalans niet goed staat, ziet de sneeuw en elke witte tint er niet helemaal wit uit. Er ontstaat dan een gekleurde zweem in je foto. Gelukkig kan dit bijna altijd worden opgelost in de nabewerking op de computer.Als je foto te donker wordt, moet je overbelichten. De camera 'denkt' namelijk dat zoveel wit in een foto niet klopt.Als je de hele ochtend in de weer bent met het maken van sneeuwplaatjes, dan is het niet onmogelijk dat je lens op een gegeven moment wat sneeuw vangt. Het is daarom handig om bijvoorbeeld een brillendoekje mee te nemen. Zo kun je je lens schoon houden. Als de sneeuw smelt en opdroogt, kunnen er vreemde vlekken ontstaan die je misschien terugziet op foto’s. Je doet er dan ook goed aan om na je fotoshoot je camera te bewerken met een doekje.Een zonnekap kan ook helpen om sneeuw op de lens tegen te gaan. Een zonnekap kan ook helpen tegen te veel licht. De sneeuw weerkaatst immers een heleboel zonlicht.