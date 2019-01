Deel dit artikel:













Op Tjak: Ondernemend Leren op SWS De Schans in Een

Voor het vak Wereldoriëntatie moeten leerlingen van de SWS De Schans in Een 'ondernemend leren'. Ze moeten dingen doen!. Hierbij worden vaardigheden als initiatief nemen, ideeën omzetten in daden, creativiteit en communiceren verbeterd. Op dit moment zijn ze bezig met het thema "Vogels in de winter". Ze leren veel over vogels, maar ook over de manier van voeren. Hoe maak je bijvoorbeeld vetbollen of vogeltaarten? Wat heb je hiervoor nodig? Hoe schaf je dat zo goedkoop mogelijk aan? Hoe verpak je het? Hoe maak je reclame? En wie gaat er over de centen? We gaan eens kijken of ze dat goed afgaat in Een.