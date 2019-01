Bewoners Zuidlaarder Hout moeten voor 1 februari kiezen

Bewoners van zorgcentrum het Zuidlaarder Hout in Zuidlaren moeten voor 1 februari kiezen of ze willen verhuizen. Dat is een gevolg van het faillissement van zorgorganisatie De Buurtzuster, dat de zorg verleende in het complex.

In Zuidlaarder Hout wonen met name dementerende ouderen. Ze hadden een huurovereenkomst met de eigenaar van het pand, terwijl ze voor de zorg een contract hadden met De Buurtzuster. Die organisatie ging in december failliet.Zorggroep Drenthe heeft het werk van De Buurtzuster overgenomen, maar wilde Zuidlaarder Hout er niet bij hebben. Ook andere gegadigden zagen de zorg daar niet zitten, vooral omdat er problemen zijn met de veiligheid in het pand.De bewoners, die meestal vertegenwoordigd worden door familieleden, moeten nu kiezen of ze willen blijven. Als dat zo is, dan zouden of zij of de pandeigenaar een nieuwe zorgaanbieder moeten vinden. Omdat daar tot nu toe weinig zicht op is, heeft curator Jeroen Reiziger afgesproken dat ze nu in ieder geval bij Zorggroep Drenthe kunnen worden opgevangen."De bewoners kunnen worden opgevangen op de andere locaties van Zorggroep Drenthe. Ons streven is om dat voor 1 februari klaar te hebben, omdat tot die datum het personeel van De Buurtzuster nog beschikbaar is. Dat gaat ons ook lukken", zegt Reiziger.Volgens hem zijn de meeste bewoners van zins om over te gaan naar Zorggroep Drenthe. Maar het staat hen vrij om anders te kiezen.De eigenaar van het pand Zuidlaarder Hout is de familie Brouwer, die ook betrokken was bij De Buurtzuster.