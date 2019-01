Deel dit artikel:













Samen lopen om het dorp: hoe middeleeuwse Drenten grensconflicten oplosten Grenzen werden vaak gemarkeerd met een steen, paal of wal (foto: RTV Drenthe) Peter Hoppenbrouwers, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis (foto: RTV Drenthe)

Veel Drentse buurschappen in de middeleeuwen hadden behoefte aan duidelijke dorpsgrenzen. Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis Peter Hoppenbrouwers nam dit onderwerp onder de loep, aan de hand van vonnissen van de Etstoel.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Hij concludeert dat "de Drentse dorpelingen een kunstmatige grens proberen te trekken als natuurlijke grenzen ontbreken. Die wordt gemarkeerd door grenspalen, grensstenen of aardwallen".



"Omdat iedereen moet weten waar die grens precies loopt, wordt een 'markengang' georganiseerd: een wandeling waarbij de inwoners van twee naburige dorpen samen langs hun nieuw afgebakende grens gaan", aldus Hoppenbrouwers.



Met de zon mee

Ging dat altijd in pais en vree? "Nee, uiteraard niet", meent de professor, "maar daar was wel een oplossing voor. Als de buurdorpen er niet uitkwamen, werd aan de inwoners van omringende buurschappen gevraagd om bij het trekken van de grens te helpen. Die verzoeken werden altijd in dezelfde volgorde gedaan, namelijk 'myt der sunne omme' of 'met de zon mee.'



Toen bijvoorbeeld de marken van Pesse en Zuidwolde in 1440 werden gescheiden, gebeurde dat met hulp van de buren van Spier, Wijster, Drijber, Echten en Eemten, en wel in die volgorde, en dat was van noordoost naar zuid, dus inderdaad met de zon mee."



Conflict duurde eeuwen

Is een markenscheiding eenmaal uitgevoerd, dan wordt ze beklonken met stevige handdrukken, waarna de betrokkenen er gedurende acht dagen niets over mogen zeggen.



"Dat laatste lijkt vooral een bezwerend ritueel te zijn, want over sommige markenscheidingen kon vervolgens eeuwenlang worden gesteggeld. Een berucht geval is het grensconflict tussen Weerdinge en Valthe, een ruzie die meer dan twee en een halve eeuw duurde en waar maar liefst zeven arbitragecommissies zich over moesten buigen", vertelt Hoppenbrouwers.



Hoog oplopende ruzies

Een andere bron van onenigheid vormt het onderhoud van wegen, dijken en waterwegen. Vooral gebrekkig onderhoud van waterlopen is hinderlijk omdat hierdoor de waterstand in een groter gebied kan worden verstoord.



Hoppenbrouwers: "Soms hielden de conflicten verband met de zogenaamde 'aalstallen'. Dat waren staketsels van palen en gevlochten takken en netten, die in riviertjes en beken werden geplaatst. De doorstroom van water wordt daardoor dermate gehinderd dat stroomopwaarts gelegen dorpen met regelmaat wateroverlast ondervinden."



"Zo’n palingruzie leidt in de zestiende eeuw tot langdurige onmin tussen Assen en Rolde. Ook in andere gevallen moet de Etstoel regelmatig sussend of bestraffend optreden in hoog oplopende ruzies over het schoonhouden van watergangen", besluit de professor.



