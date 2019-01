Sven Braken op huurbasis naar FC Emmen

VOETBAL - Na Michael de Leeuw en Nico Neidhart heeft FC Emmen zich nogmaals versterkt. Sven Braken (25) wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van NEC.

Daarmee troeft de Drentse club onder meer concurrenten NAC en Excelsior af. Met name de laatste club was lang in de race, maar de club en de speler kwamen er onderling niet uit terwijl de clubs al akkoord hadden.De spits kwam dit seizoen in negentien competitiewedstrijden in actie voor de Nijmegenaren. Daarin scoorde hij negen keer. Met dat aantal is hij nog steeds clubtopscorer. Daarnaast speelde hij in beide KNVB-bekerduels van NEC, waarin hij zowel tegen Excelsior als tegen Fortuna Sittard het net wist te vinden.“Met Michael de Leeuw hebben we al meer scorend vermogen aan de ploeg toegevoegd, maar de komst van Braken geeft ons nog meer mogelijkheden. En hij bewijst ook dit seizoen makkelijk het net te vinden,” aldus directeur Ben Haverkort.Braken zelf kijkt uit naar zijn eredivisiedebuut: “Er was meer interesse, maar bij FC Emmen krijg ik een geweldige kans om bij een goed voetballende ploeg in de eredivisie te spelen. En in een sfeervol, uitverkocht stadion. Ik ben ervan overtuigd dat handhaving gaat lukken, daar wil ik ook mijn steentje aan bijdragen.”