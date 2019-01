Ingestort geluidsscherm bij Spier mogelijk gesaboteerd

De gemeente Midden-Drenthe en de aannemer die de geluidswal in Spier heeft gebouwd hebben aangifte gedaan bij de politie. Ze vermoeden sabotage.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal zogenoemde afstandhouders is doorgeknipt. Dat is gebeurd in het deel van het scherm dat is ingestort en ook in het deel dat nog overeind staat.De afstandhouders hebben als functie om de druk op het scherm evenredig te verdelen en de vorm en de constructie van het scherm intact te houden. In het onderzoek is ook gekeken naar de constructie van het scherm.Omwonenden van de geluidswal zijn verbaasd over de aangifte. Ze geloven niets van het verhaal van de gemeente en zeggen dat iemand het had moeten merken als er sabotage was gepleegd.Het geluidsscherm stond er sinds november 2017. Begin december vorig jaar stortte een deel in. De gemeente liet een onderzoek instellen om te kijken hoe dat kon gebeuren.Het onderzoek geeft volgens de gemeente nog geen duidelijkheid over de precieze oorzaak van het instorten van het scherm. Daar wordt in een vervolgonderzoek naar gekeken.