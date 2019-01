Ingestort geluidsscherm bij Spier mogelijk gesaboteerd [update]

De gemeente Midden-Drenthe en de aannemer die de geluidswal in Spier heeft gebouwd hebben aangifte gedaan bij de politie. Ze vermoeden sabotage.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal zogenoemde afstandhouders is doorgeknipt. Dat is gebeurd in het deel van het scherm dat is ingestort en ook in het deel dat nog overeind staat.De afstandhouders hebben als functie om de druk op het scherm evenredig te verdelen en de vorm en de constructie van het scherm intact te houden. In het onderzoek is ook gekeken naar de constructie van het scherm.Directe omwonenden van de geluidswal zijn verbaasd over de aangifte. Ze geloven niets van het verhaal van de gemeente en zeggen dat iemand het had moeten merken als er sabotage was gepleegd."Het is echt bizar dit. In mijn ogen komt het over dat het bedrijf de schuld in iemand anders schoenen probeert te schuiven. Een paar weken na een restauratie begon de muur te vervormen. Vlak nadat er onderhoud is gedaan hebben wij en de buren gezien dat kilo's stenen werden afgevoerd. Daarna stortte de muur in. Ik geloof niet dat dit de oorzaak is", vertelt Peter Stapper.Ook Dorpsbelangen Spier zegt te zijn verrast door de bevindingen van de gemeente en de aannemer. "Het onderzoek is nog niet afgerond, maar het is een stevige stelling", zegt voorzitter Jan van de Heide. Het onderzoek geeft volgens de gemeente nog geen duidelijkheid over de precieze oorzaak van het instorten van het scherm. Daar wordt in een vervolgonderzoek naar gekeken. Het dorp zit daarom volgens Van de Heide met veel vraagtekens."Waarom zou je nog verder onderzoek moeten doen als je al wel zoveel informatie hebt om aangifte te doen? En hoe is het praktisch mogelijk om zomaar dik staal onderin een constructie onopgemerkt door te zagen of te slijpen? Het enige moment dat ik kan bedenken is dat het dan al bij de aanleg moet zijn gebeurd, hoe kom je anders er nog bij? Ik geloof in de oprechtheid van mensen en ik kan er niet bij dat iemand dit bewust zou hebben gedaan", aldus Van der Heide.Het geluidsscherm stond er sinds november 2017. Begin december vorig jaar stortte een deel in. De gemeente liet een onderzoek instellen om te kijken hoe dat kon gebeuren.