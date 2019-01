Sluizen bergingsgebied Tusschenwater opengezet

Deel dit artikel:













Het natuur- en bergingsgebied Tusschenwater wordt onder water gezet

Het is zover. Na jaren van plannen bedenken en uitvoeren, werd vanmiddag natuur- en bergingsgebied Tusschenwater onder water gezet. In totaal kan er in het gebied 1,3 miljoen kubieke meter water worden opgevangen.

“Dit is een van de bergingsgebieden die ons kan helpen als het water over kades heen dreigt te gaan. We willen bebouwde gebieden zoals de stad Groningen of Hoogezand-Sappemeer beschermen”, aldus Emiel Galetzka van waterschap Hunze en Aa’s.



Natuurlijk moeras

Tusschenwater wordt een natuurlijk moerasgebied met drie functies: natuur, waterberging en waterwinning. Het is een gezamenlijk project van waterschap Hunze en Aa's, waterbedrijf Groningen, Stichting Het Drentse Landschap, provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo.



“Qua natuur is het interessant dat het een hele grote maat heeft. Meer dan 225 hectare. Je mag verwachten dat heel veel interessante soorten zoals de zeearend, visarend, bever en de otter dit gebied gaan vinden”, aldus Uko Vegter van Het Drents Landschap.



Recreatie

In het gebied is ook plek voor recreatie. De weg door het gebied (De Dijk) wordt deels fietspad en afgesloten voor auto's. Er komt een fietsbrug over het water en over een aantal kaden komen wandelpaden.



“Dit gebied is eigenlijk opnieuw een parel aan de ketting van De Hunze. En zo langzamerhand wordt het van Emmen tot aan Groningen een aaneengesloten Hunzedal. Daar ben ik heel blij meel”, Aadus een enthousiaste Vegter.



Het gebied wordt in maart officieel geopend.