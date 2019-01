Deel dit artikel:













Djammen: Justin Ripassa uit Emmen raakt gevoelige snaar met eerste single Justin Ripassa presenteert zijn eerste single (foto:Robbert Oosting)

"Mijn eerste single, Another Friend", vertelt de jonge singer/songwriter enthousiast. Hij is negentien jaar, maar toch al een tijd fanatiek bezig met muziek. Veel spelen, veel covers, maar dan nu toch echt zijn eigen plaat.

Over het aloude thema.



Liefde

"Luddevedu", legt Ripassa uit. Daar gaat zijn plaat over. "Het was de afgelopen zes maanden erg lastig." Vertelt hij. Gebroken liefde. "Op een gegeven moment zat ik te schrijven en toen kwam dit er gewoon uit. Ik schrijf autobiografisch. Het is eigenlijk allemaal emotie wat in die nummers zit."



"Het helpt zo erg om het op papier te zetten. Dan doet het nog meer met je om het dan in een keer in zijn geheel te zien."



Muziek als liefde

"Voor mij zit het mooie van muziek in twee dingen", vertelt Ripassa. "Het is aan de ene kant interactie met de mensen, dat vind ik prachtig. Live ook. Ten tweede is dat echt het gevoel van muziek. Ik merk heel erg dat wanneer je bij een optreden bent, ook al is het maar voor heel eventjes, iedereen even gelijk is. Hoe divers we ook zijn."



Ripassa is er in ieder geval zeker van dat hij doorgaat met muziek maken. En ooit op een dag, dat is zijn ultieme droom, een uitverkocht Paradiso. Maar eerst de eerste single. Donderdag 24 januari komt de plaat officieel naar buiten op Stenden Hogeschool in Emmen.