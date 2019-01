Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fractie DSSW/SW in Westerveld weer compleet DSSW/SW leden met helemaal links Klaas Molenkamp (foto archief RTV Drenthe)

Klaas Molenkamp uit Havelterberg volgt het vertrokken raadslid Wil Kreike op in de gemeenteraad van Westerveld. Dat doet hij voor de partij DSSW/SW.

Kreike gaf de brui er aan vanwege persoonlijke omstandigheden. Maar ook omdat hij teleurgesteld is in wat hij kan bereiken voor de samenleving als raadslid.



Klaas Molenkamp was al eens commissielid Sociaal Domein, maar geen raadslid in de periode tussen 2014 en 2018. Met de komst van Molenkamp is de fractie van DSSW/SW weer compleet. De fractie bestaat verder uit Geke Kiers en Alfred Schoenmaker.