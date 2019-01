Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oproep oud-Bethesda actievoerders: Zet in op een centraal nieuw ziekenhuis in Drenthe Marnix Koppe: We moeten hier 'eredivisiezorg' houden (foto: RTV Drenthe)

Zet u in voor de realisatie van één groot nieuw topziekenhuis in Drenthe. Aan de A28 bij Beilen. En hou basiszorg in Hoogeveen, Stadskanaal, Emmen en Assen. Want bij concentratie van de ziekenhuiszorg door Treant in Emmen komt het niet goed.

Geschreven door serge vinkenvleugel

Dat pleidooi hielden oud-actievoerders Frits Kappers en Marnix Koppe van het comité Actie voor Bethesda in Provinciale Staten.



'Bethesda en Refaja op sterven na dood'

Kappers verwijst naar het rapport dat Wouter Bos van KPMG een aantal jaren gelden schreef over de toekomst van de regionale ziekenhuiszorg. Daarin pleitte bos voor één nieuw groot interventieziekenhuis. Volgens Kappers is dat rapport “op last van de specialisten van het Scheperziekenhuis in Emmen in een diepe bureaula gelegd. Ondertussen zijn de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal op sterven na dood.”



Marnix Koppe: “De provincie kan kiezen om zelf een taak op zicht te nemen. Houdt klinische zorg in ere, het is 'eredivisiezorg' die we hier moeten houden. Vraag het niet aan de zorgverzekeraars, zeg het tegen de verzekeraars.” Koppe heeft een naam voor het nieuwe centrale ziekenhuis bij Beilen: Drenthe Medisch Centrum of het Klijnsma MC.



Probleem: provincie gaat er niet over

De provincie gaat niet over ziekenhuiszorg. Daarover gaan in eerste instantie de zorgverzekeraars, het ministerie en de ziekenhuisorganisaties zelf. Maar omdat er grote zorgen zijn over de toekomst van de Drentse ziekenhuiszorg is op initiatief van de provincie de zorgtafel opgericht. Een breed overleg waar alle regionale zorgverleners, overheden en verzekeraars aan deelnemen. Dat gaat inmiddels ook niet meer over ziekenhuizen. Daar zijn de ziekenhuizen en zorgverzekeraars zelf mee bezig.



'Laat het niet aan Treant over'

Kappers doet een dringende oproep om het vooral niet aan Treant over te laten. Volgens de oud-actievoeder blijft er dan van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal geeneens basiszorg over. Kappers ziet wel dat Treant dan op die locaties zeer specialistische zorg gaat uitbreiden, zoals borstkankerbehandelingen in Hoogeveen.



“Maar negentig procent van onze waarschuwingen over Hoogeveen en Stadskanaal zijn uitgekomen: de Intensive Care is weg en verloskunde is weg. En dat terwijl het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen er wel in slaagt om een kinderarts aan te trekken en bevallingen over te nemen.” Kappers voorspelt dat binnenkort de discussie start over het sluiten van de Spoed Eisende Hulp in Bethesda en het Refaja.



Koppe geeft de politiek nog een reden om er meer bovenop te gaan zitten: zorgverzekeraars hebben de macht bij ziekenhuizen via de financiën. Bij de ziekenhuistak van Treant gaat het financieel niet goed. “En zorgverzekeraars kijken niet naar de beste verdeling van goede zorg, hoe minder ziekenhuizen hoe beter, dat is hoe de zorgverzekeraars denken.”



En ook in het Treantmodel van concentratie in Emmen komt het financieel niet goed, zegt Koppe. Kappers vreest dat dit de strategie is van Treant: “Hoogeveen en Stadskanaal uiteindelijk opheffen als algemeen ziekenhuis. Emmen is een systeemziekenhuis. Als dat als enige overblijft, kan en mag dat niet dicht omdat er dan in een te grote regio geen ziekenhuis meer is.”



Invloed aan tafel

De enige die aanhaakt bij het pleidooi van de oud-actievoerders is de SP. “Want wat doen wij als Treant failliet gaat?” vraagt SP statenlid Dikkers zich af. Maken de andere partijen in de staten zicht dan geen zorgen over de toekomst van de Drentse ziekenhuizen? Jawel, allemaal. Maar PvdA, CDA, ChistenUnie en D66 vinden dat via de zorgtafel invloed moet worden uitgeoefend op de ziekenhuisorganisaties en zorgverzekeraars. En natuurlijk via de eigen Tweedekamerleden en minister Bruno Bruins.



Maar de toekomstvisie voor de Drentse ziekenhuiszorg wordt nu niet aan de borgtafel bedacht. “Maar als die binnenkort klaar is wordt die wel aan de zorgtafel besproken” zegt gedeputeerde Henk Jumelet. “De zorgtafel is uniek fenomeen. Wordt regelmatig genoemd, ook in de Tweede Kamer. Bovendien hebben we invloed aan die tafel.”