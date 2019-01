Deel dit artikel:













Moord bij Leggelderveld opnieuw onder de loep De moordaanslag op Teunis Schieving mislukte (foto: Drents Archief)

Een moord die in 1907 gepleegd werd in een kleine boerderij bij het Leggelderveld wordt opnieuw bekeken. Niet door justitie, maar door Assenaar Jan Bruggink die een boek schrijft over de gebeurtenissen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"D'r zit nog bloed op", zegt oud-conservator van het Drents Museum Jaap Beuker terwijl hij door een microscoop tuurt. Hij bekijkt een hagelkorrel die meer dan honderd jaar geleden vermoedelijk uit het lichaam van Teunis Schieving werd gehaald. "Aan een kant zijn wat kristalachtige dingetjes te zien en dat is duidelijk bloed."



Envelop

Beuker helpt Bruggink bij het onderzoek naar de moord. In het Drents Archief liggen de stukken die gebruikt zijn tijdens rechtszaak. In het dossier zat een gesloten envelop met bewijsmateriaal, die gistermiddag werd opengemaakt.



"In de envelop zaten hagelkorrels die in papiertjes gevouwen waren. Op de buitenkant stond geschreven waar ze gevonden waren", aldus Beuker.



De moord in 1907

Het is sinterklaasavond ruim 111 jaar geleden. Zeven mensen zitten in de vroege avond rond het haardvuur van het boerderijtje in de buurt van Dwingeloo.



Twee jonge mannen staan met karabijn en een dubbelloops jachtgeweer voor de twee ramen van de woonkamer. Drie keer schieten de daders in totaal. Pieter Barelds, die op bezoek is bij de familie, wordt dodelijk getroffen. Schieving, de man die eigenlijk het doelwit is, raakt gewond aan zijn arm.



De aanleiding

Schieving staat bekend als een man die graag vecht. In Geeuwenbrug wordt besloten dat hij dood moet, eerder zou niemand meer veilig over straat kunnen.



De daders worden gepakt en de rechter veroordeeld de twee daders tot zes jaar gevangenis. De mannen komen eerder vrij wegens goed gedrag. Het is nog onduidelijk of de mannen een schadevergoeding hebben betaald aan het slachtoffer, naar antwoord op die vraag zoekt Bruggink nog.



Komende zaterdag houdt het Drents Archief de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis met als thema ‘misdaad en straf’. Bruggink geeft een lezing over zijn ontdekkingen. De dag duurt van 11.00 uur tot 16.30 uur.