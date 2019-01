Deel dit artikel:













Lopend naar je werk: 'Als het zo glibberig is, dan heb je er wel wat voor over' Anton Russchen op weg naar zijn werk in Assen

Vanwege de gladheid bleven veel mensen vandaag thuiswerken. De 27-jarige Anton Russchen uit Eleveld zag zich vandaag niet thuis op de bank zitten en besloot de afstand naar zijn werk te lopen. In totaal was hij anderhalf uur onderweg.

Geschreven door Josien Feitsma

Normaal gaat Russchen altijd op de fiets naar zijn werk in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Hij werkt daar in de keuken en bij de beddencentrale, maar met de gladheid zag hij zichzelf vandaag niet fietsen. Hij besloot de route te wandelen. "Als het zo glibberig is, dan heb je er wel wat voor over," legt hij uit aan de verslaggever die met hem mee loopt.



Russchen is geboren met het Prader-Willi syndroom en mist daarnaast drie wervels in zijn rug waardoor hij schuin loopt. Gelukkig heeft hij geen pijn en loopt hij met veel plezier en door weer en wind. Zijn werk betekent veel voor hem. "Je verdient er wat mee en je zit niet de hele dag thuis, dat is ook wel fijn. Ik heb leuke collega's en lopen is lekker fris en gezond."



Vroeger liep Russchen samen met zijn moeder die destijds ook in het ziekenhuis werkte. Nu zij met pensioen is vond hij de tijd rijp om alleen te gaan. "Ik kwam bijna helemaal niemand tegen vanmorgen. Het was erg rustig en wonderlijk wit." Binnenkort wil Russchen ook op zichzelf gaan wonen in Assen.



Na de wandeling van in totaal anderhalf uur is het even een broodje eten en weer door. Naast zijn werk bij het ziekenhuis heeft Russchen namelijk ook nog een krantenwijk.