Drie sportverenigingen Midden-Drenthe lopen tegen netcapaciteit aan

Na V.V. Nieuw-Buinen blijken er in de gemeente Midden-Drenthe nog drie sportverenigingen te zijn die geen zonnepanelen kunnen nemen vanwege te weinig capaciteit in het energienetwerk.

Het gaat om verenigingen in Wijster, Westerbork en Beilen. Welke dat precies zijn, wordt vooralsnog niet bekendgemaakt. "Het zou zo moeten zijn dat maatschappelijke initiatieven, zoals sportverenigingen voorrang krijgen met betrekking tot zonnepanelen. Nu stuiten zij alleen maar op weerstand", zegt Peter Zwiers van de PvdA.Paul van Dijk, projectleider bij Sport Drenthe noemt de situatie 'zorgelijk'. "Verenigingen willen verduurzamen en dan worden ze op deze manier juist ontmoedigd." Het probleem ligt in dit geval niet bij de provincie, maar in Den Haag, zegt hij. "De wetgeving moet worden aangepast. Ik snap niet dat windboeren en grote zonneparken wel plek krijgen op het elektriciteitsnetwerk maar sportverenigingen niet", aldus Van Dijk.Volgens Zwiers moet de regeling minder commercieel worden. "En ik ben in de politiek niet de enige die dit wil veranderen. Ik heb er vertrouwen in dat we hiervoor een meerderheid krijgen, als ik de reacties zo om mij heen hoor."