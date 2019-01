Schop de grond in voor eerste windmolen in Drentse Veenkoloniën

Het duurt nog wel even voor ‘ie er staat, maar bij 1e Exloërmond is vanmorgen begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de eerste windmolen in de Drentse Veenkoloniën. Dat wordt een testmolen. Als die voldoet volgen er nog 44.

In het mistige en besneeuwde landschap begon een graafmachine vanmorgen al vroeg met het uitgraven van een baan, waar later een weg op wordt aangelegd. Ook komt er een opstelplaats. Daar komt de kraan te staan die deze zomer de verschillende onderdelen van de windmolen op elkaar gaat zetten.De eerste windmolen is voor de boeren die deelnemen in het windpark Drentse Monden / Oostermoer een mijlpaal. Van de testmolen hangt veel af. “Een technisch hoogstandje”, meldde Harbert ten Have van het windpark al eerder over de gekozen Nordex turbine.Directeur Wim Wolters: “We hebben een convenant met Lofar. Dat betekent dat onze windmolens maar heel weinig electromagnetische straling mogen afgegeven. De testmolen moet ons daar meer informatie over geven, maar in het laboratorium ziet het er heel goed uit, we hebben er alle vertrouwen in.”Aannemers zijn in opdracht van Enexis inmiddels ook bezig met het aanleggen van extra kabels naar de locaties waar de windturbines komen. Zo wordt er nu gewerkt bij Gasselternijveen en Nieuw-Buinen.Om in de bermen van provinciale en gemeentelijke grond te mogen graven is toestemming nodig van de eigenaar en die is volgens wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn verleend. Ook al is de gemeente tegen de bouw van de windmolens. “Maar we mogen de initiatiefnemers niet de voet dwars zetten door die toestemming niet te geven, dat zou misbruik van onze positie zijn."De windboeren zeggen geen problemen te hebben vanwege het tekort aan capaciteit op het huidige netwerk. Ze hebben daar in een eerder stadium al afspraken over gemaakt met de netwerkbeheerder.