Op Tjak: Alfa College bijna klaar voor metamorfose Het Alfa College in Hoogeveen

Het Alfa College in Hoogeveen ondergaat twee jaar lang een metamorfose. Bijna is het zover, maar nog even wachten, want vandaag is de Open Dag op de school. En pas daarna begint de verbouwing. Wat gaat er de komende tijd allemaal veranderen en hoe wordt de school aardgasloos? We komen het te weten in Op Tjak.