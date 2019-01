Nieuw festival spijkert Hoogeveners bij over eigen historie

Hoogeveen krijgt een nieuw evenement met de nadruk op de historie, het zogenoemde H3-festival. Het festival wordt op 13 juli gehouden.

"H3 staat voor de Hoogeveense Historische Happening. En misschien dat het alsnog wel een andere naam gaat krijgen, we zien wel. Je bent wat aan het fantaseren en je moet toch tijdelijk een werktitel hebben. Dit kwam er al brainstormend uit", legt organisator Albert Metselaar uit.Het festival moet de Hoogeveners bijspijker over hun eigen geschiedenis, omdat ze die vaak niet goed kennen. "Je wilt mensen hun eigen identiteit laten ontmoeten. Het eigen levensverhaal van Hoogeveen", vertelt Metselaar.Tijdens het festival moet er aandacht zijn voor de historische scheepvaart en historische vrachtwagens. Verder moet er een maritieme markt komen en groepjes mensen moeten het leven in het oude Hoogeveen gaan uitbeelden.Metselaar: "De Hoogeveners kennen hun historie niet zo goed. Dat is niet alleen in Hoogeveen zo. Je wordt tegenwoordig doodgegooid met allerlei fantasyfilms, die voor historie doorgaan. Daarmee krijg je een beeld van het verleden. Maar een goed beeld van je eigen verleden krijg je zelden. Ook niet op school. We hebben ook geen museum dat dit goed kan neerzetten. In overleg met de gemeente kwam dit naar voren en de gemeente vond dit een geweldig voorstel." De club initiatiefnemers zegt de financiën al grotendeels rond te hebben.In Hoogeveen zijn al vaker initiatieven gestart om aandacht te vragen voor het verleden. De Hoogeveense werkgroep Drentse Praam maakt zich sterk voor een Drents Scheepvaartmuseum in Hoogeveen en wil een historische scheepswerf bouwen in de Hoogeveense Vaart.