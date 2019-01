Deel dit artikel:













Zwakke accu's en vastgevroren sloten: topdrukte bij ANWB Het is topdrukte bij de ANWB (foto: Lex van Lieshout/ANP)

We hebben een koude nacht achter de rug. Ook nu vriest het nog behoorlijk. En dat kan wel eens leiden tot problemen met auto's en motoren. Renate Augusteijn werkt bij de ANWB Alarmcentrale in Assen. Kunnen ze daar de drukte nog een beetje aan?

Hoi Renate, hoe staat het met de drukte?

"Op dit moment (07.15 uur, red.) is het helemaal niet druk. We zijn nog in afwachting van de drukte. De telefoon staat nog niet roodgloeiend, dus we kunnen het op dit moment heel goed aan."



Is het al wel druk geweest deze week?

"De afgelopen dagen was het wel heel druk. Het toppunt was afgelopen maandag. Toen was het echt druk. Op een normale dag repareren we zo'n 3.500 auto's en afgelopen maandag waren dat er bijna 6.500. Dus dat is extreem veel meer dan wat we normaal doen."



Zetten jullie extra mensen in vanwege de drukte?

"Absoluut. Iedereen die kon, is zoveel mogelijk paraat. Mensen draaien overuren, omdat ze weten dat het op dit soort moment druk wordt. Dat geldt voor zowel de mensen bij de alarmcentrale, als voor de mannen op de weg."



Wat voor problemen hebben mensen vaak met hun auto?

"Voor het overgrote deel start de auto gewoon niet. Accu's zijn zwak en door de kou krijgen ze een tikje. Vervolgens doet de auto het niet. Dat is veruit de meest voorkomende klacht. Verder komen ook vaak vastgevroren sloten voor en als het echt heel koud is vastgevroren handremmen."



Heb je nog tips?

"Trek de handrem vooral niet aan, maar zet je auto in de versnelling als je parkeert. Doe een afdekscherm op je voorruit, dat scheelt een hoop krabben. En bewaar je flesje slotenontdooier niet in je auto. Dat is iets wat vaak voorkomt en dan is het voor sommige mensen reden genoeg om ons te bellen. Je kunt je deuren ook nog insmeren met een speciale olie, of een siliconenachtige substantie. En je kunt uit voorzorg de staat van je accu laten controleren."