Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 26 en 27 januari Een van de tuinvogels die je dit weekend misschien tegenkomt, is het roodborstje (foto: Free Nature Images/Piet Munsterman)

Dit weekend staat in het teken van de Nationale Tuinvogeltelling. Tel mee in de tuin, op je balkon of in het Dwingelderveld. Of trek erop uit en wandel over de Hondsrug of door het Drents-Friese Wold.





Tuinvogeltelling Dwingelderveld

Dit weekend vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Meetellen kan in de achtertuin of op je balkon maar op zaterdag en zondag kun je ook in het Dwingelderveld terecht. De gidsen van Natuurmonumenten staan klaar met verrekijkers. Ook beantwoorden ze al je vragen. Meer informatie vind je



Seizoenswandeling over de Hondsrug

Wandel zondagmiddag met het hele gezin door de bossen op de Hondsrug. De boswachter van Staatsbosbeheer wandelt mee en vertelt je onderweg alles over het bos. Meer informatie over deze wandeling vind je



Ontmoetingswandeling Drents-Friese Wold

Samen met een gids van Staatsbosbeheer wandel je door het Drents-Friese Wold. Een mooie gelegenheid om van de natuur te genieten maar ook om nieuwe sociale contacten op te doen. Na afloop is er koffie met cake.



Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur . Wil je weten wat er nog meer te doen is dit weekend? Kijk dan in de ROEG!-agenda Dit weekend vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Meetellen kan in de achtertuin of op je balkon maar op zaterdag en zondag kun je ook in het Dwingelderveld terecht. De gidsen van Natuurmonumenten staan klaar met verrekijkers. Ook beantwoorden ze al je vragen. Meer informatie vind je hier Wandel zondagmiddag met het hele gezin door de bossen op de Hondsrug. De boswachter van Staatsbosbeheer wandelt mee en vertelt je onderweg alles over het bos. Meer informatie over deze wandeling vind je hier Samen met een gids van Staatsbosbeheer wandel je door het Drents-Friese Wold. Een mooie gelegenheid om van de natuur te genieten maar ook om nieuwe sociale contacten op te doen. Na afloop is er koffie met cake. Hier vind je meer informatie.