Man (48) uit Tynaarlo vermist

Vanuit Tynaarlo wordt sinds gisteren een 48-jarige man vermist.

Hij vertrok rond drie uur 's middags met de auto, maar kwam niet meer thuis. "Het is geheel onduidelijk in welke omgeving de man zich zou kunnen ophouden. De familie maakt zich grote zorgen om de gezondheid van meneer", meldt de politie. Hij vertrok in een beigekleurige Renault Megane.De politie verspreidt op sociale media een foto en het signalement van de man, in de hoop dat iemand hem herkent en weet waar hij is.