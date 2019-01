Gebruikt materieel waterschap te koop

Deel dit artikel:













Kranen, schaftwagens, haardhout en ook een roeiboot komt voorbij. Bijna honderd werktuigen, goederen en gereedschappen staan ter bezichtiging in een werf in Beilen. Het wordt allemaal geveild, omdat het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) er vanaf wil. Vandaag kwamen tientallen potentiële kopers een kijkje nemen.

Geschreven door Dylan de Lange

"Het is van alles wat", vertelt Klaas Jansen van het WDOD. "Omdat twee waterschappen in 2016 fuseerden werden bepaalde spullen overbodig. Daarnaast hebben we veel apparatuur vervangen door nieuwe werktuigen, maar dat betekent niet dat de veilingstukken in slechte staat verkeren."



Op de kijkdag bij de werkplaats aan de Ossebroeken in Beilen komen tientallen geïnteresseerden, als zullen ze dat niet aan de grote klok hangen. "Ik kijk gewoon wat rond", zegt bijna iedereen die er rondneust. "Wat moet je anders met dit weer?" Iedereen die zelf van plan is om te bieden wil natuurlijk dat anderen dat niet doen. Toch zijn er kijkers uit Enschede en zelfs uit Limburg.



"Online bieden zelfs mensen uit Oost-Europa", weet veilingmeester Anne-Willem Braam van Agribidding te vertellen. Hij beheert de veiling namens onlineveilingmeester.nl. "Dit soort veilingen zijn zeer populair, omdat het waterschap een sterk imago heeft wat betreft werkzaamheden met deze apparatuur. Er wordt verondersteld dat de organisatie hun machines goed onderhoudt."



100.000 euro

Vanochtend stond de teller op ongeveer 100.000 euro. Dat komt vooral door enkele grote voertuigen. "Sommige trekkers of kranen gaan er voor tienduizenden euro's uit." Hoeveel het uiteindelijk allemaal op moet leveren weet Jansen niet. "Een schatting hebben we niet gemaakt. We zullen het wel zien."



Even opknappen

Bertwin Post is technisch specialist bij het WDOD en denkt wel te weten wat voor kopers dit apparatuur trekt: "Voor loonwerkers, hobbyboeren of kleine aannemers zijn dit buitenkansjes. De nieuwprijs van deze machines is hartstikke hoog en voor de paar klussen in het jaar waarvoor ze worden gebruikt is dat het niet waard. Maar bij zo'n veiling betaal je er een stuk minder voor. Even opknappen en je hebt een prima investering." Een rupskraan en een maaimachine zijn twee voorbeelden daarvan. Echte pronkstukken, volgens Post.



Gehaktbal

"Het is echt koffiedik kijken", voorspelt Braam. "Alle kavels hebben een onderwaarde, een startbod. Het is maar net de vraag wat voor belang de bieder erbij heeft." De bieders die vandaag in de vrieskou kwamen kijken hadden in ieder geval belang bij een warme gehaktbal, die werd uitgedeeld op het werkplaatsterrein van het waterschap.



De online veiling sluit op woensdag 30 januari. Tot die tijd kunnen mensen bieden op de tweedehands trekker, grasmaaier of de tientallen andere apparaten en spullen. De opbrengst is voor het Waterschap.