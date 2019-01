Inzet vrijwilligers om grafcultuur in Noord-Nederland te behouden

Mensen kiezen er steeds minder voor om begraven te worden. Het beheer van begraafplaatsen en kerkhoven is daardoor steeds duurder. Om ervoor te zorgen dat deze plaatsen niet verloren gaan, is het project Noordergraf gestart.

Naast het bieden van een laatste rustplaats heeft een begraafplaats of kerkhof namelijk ook een cultuur-historische waarde."We bekijken samen met de Universiteit Groningen en meerdere cultuur- en landschapsorganisaties hoe het ervoor staat met de graven in Noord-Nederland. We willen de grafcultuur in het noorden behouden," aldus Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe."Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Er zijn veel oude begraafplaatsen die niet meer gebruikt worden. Als we niks doen, dan vervalt het helemaal en dat zou erg jammer zijn," vertelt Verbers.Daarom organiseert Landschapsbeheer Drenthe een cursus. Leon Blok van het Bureau Funeraire Adviezen legt aan de vrijwilligers uit hoe je om kunt gaan met oude begraafplaatsen.Dat is nog niet zo makkelijk. "Je denkt van stenen dat ze hard zijn, maar het tegendeel is waar. De materialen willen maar één ding en dat is uit zichzelf stuk gaan.Wij willen juist de cultuurhistorische waarde behouden maar dat is bijna ondoenlijk. We kunnen alleen proberen het verval af te remmen," legt Blok uit.Blok houdt zich al bijna vijfentwintig jaar bezig met de grafcultuur in Nederland. Elke streek heeft een eigen grafcultuur."Haal mij 's nachts uit bed en zet mij hier midden in de nacht neer. De volgende ochtend kan ik je vertellen dat we in Drenthe zijn. Dat zie ik aan het type grafmonumenten: mooie, lange en slanke stenen. Dan weet je dat je in het noorden van het land bent."