Rapper niet in de prijzen met lied over schilderij uit Drents Museum

Rapper Colin Mooijman uit Groningen heeft de finale van Art Rocks in Paradiso gisteravond niet gewonnen.

Mooijman maakt een nummer over het schilderij 'Talheim' van Hermann Markard, dat in het Drents Museum in Assen hangt.Ondanks dat hij de eerste prijs niet in de wacht sleepte, kijkt Mooijman terug op een mooie ervaring. "'Het was echt heel erg tof. Voor mijn gevoel hebben we wel gewonnen. We hebben zo genoten met elkaar", vertelt Mooijman aan RTV Noord Hij heeft de smaak te pakken. "Dit smaakt voor mij naar meer. Nu sluit ik dit af en ga ik door naar nieuwe muziek. Ik heb al een stapel liedjes. Ik wil zorgen dat ik met een hele show in Paradiso kan staan. Of in Simplon. Of in Vera."