De Wolden kritisch op organisatie Oktoberfest Alteveer

De Wolden is kritisch op de organisatie van het oktoberfeest in Alteveer (foto ter illustratie/Pixabay.com)

De gemeente De Wolden gaat in het voorjaar in gesprek met de organisatie van het Oktoberfest Alteveer. Afgelopen editie hadden enkele bezoekers van het bierfeest levensgevaarlijke capriolen uitgehaald.