Decorontwerper Het Pauperparadijs verrast na winnen Musical Award

Hij heeft er gisteravond een biertje op gedronken nadat bekend werd dat Het Pauperparadijs een Musical Award heeft gewonnen voor het beste decor. Maar vanochtend was decorontwerper Michiel Voet alweer druk bezig met nieuwe voorstellingen. "Maar de prijs is een blijk van waardering en ik ben er erg blij mee."

Voet was naar eigen zeggen zelfs verrast met het winnen van een Musical Award, de belangrijkste prijs op musicalgebied in Nederland."Het Pauperparadijs is niet een stereotype musical. Het is een muziektheatervoorstelling die je ook in de categorie musical kunt plaatsen. Daarom is het leuk dat ze tegenwoordig ruimer denken door muziektheater en musical aan elkaar te koppelen", zegt Voet.Het Pauperparadijs was in totaal voor zes awards genomineerd, waaronder de beste mannelijke hoofdrol en regie. Uiteindelijk sleepte alleen Voet daadwerkelijk een award binnen. "Zes nominaties was natuurlijk al ontzettend leuk. Stiekem hoop je op meer awards, maar we mogen niet klagen. Het was sowieso een fantastische avond", blikt de decorontwerper terug.De award ging specifiek naar het decor van Het Pauperparadijs in Carré. Voor de Carré-versie van de musical werd grotendeels het oorspronkelijke script gebruikt dat was geschreven voor Het Pauperparadijs in Veenhuizen. De grote verandering zat 'm in de vormgeving."Dat was een enorm karwei. Je ging van een groot speelvlak in het oude strafkamp naar Carré. Dus een totaal andere situatie, veel kleiner. En daarom ook veel technischer. We zijn met video gaan werken en er komt meer van boven, van de kap (de toneeltoren boven het toneel waarin de rekken hangen met het decor, horizondoek, poten, licht etc, red.). Het is een technische theatervoorstelling, terwijl het in eerste instantie een stoere locatievoorstelling was. Dat is een enorme transitie."De musical werd in Veenhuizen gedomineerd door een kale, pure vormgeving met beton, hijskranen en acteurs met bouwhelmen. In Carré ligt de nadruk op video-mapping, vertelt Voet."Een visueel spektakel waarin snel wordt geschakeld van Drenthe naar Nederlands-Indië ondersteund door beelden van 19e eeuwse (deels geanimeerde) schilderijen, straten, zeetaferelen en tekstprojecties via beamers op een scherm van 16 bij 10 meter. Alles is opnieuw gemaakt na de buitenvoorstelling. Wel zijn bepaalde onderdelen sterk geïnspireerd op het originele decor. Maar we hebben heel veel onderdelen nieuw gemaakt, zoals de hele grote letters, die enorme woorden van zestien meter breed die uit de kap kwamen."De decorontwerper noemt het decor van Het Pauperparadijs zijn handschrift. "Monumentale architectonische decors. Johannes van den Bosch, de hoofdpersonage, was een grootschalige denker, die met grote gebaren meende het armenprobleem op te lossen. Dat monumentale denken en dat grootschalige denken heb ik heel erg laten terugkomen in het decor."Tot slot benadrukt Voet de hechte samenwerking met de rest van de crew: mensen van licht, geluid en kostuums. "Deze prijs is meer dan alleen voor het decor. In mijn speech heb ik niet voor niets de namen van alle andere ontwerpers genoemd."En het decor? "Dat blijft opgeslagen, want de bedoeling is dat Het Pauperparadijs terugkomt. Het verhaal dat we vertellen over de Maatschappij van Weldadigheid blijft een ontzettend indrukwekkend en tragisch vergeten stuk geschiedenis", besluit Voet.