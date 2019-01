Quadrijder maakt rotondes in Hoogeveen onveilig

Hoogeveense rotondes worden geteisterd door iemand op een quad. De onbekende chauffeur rijdt meerdere rondjes over de rotonde en gaat er vervolgens weer vandoor.

"Het levert vooral irritaties op, de quad maakt gemiddeld vijf à zes rondjes op de rotonde. Bijvoorbeeld op de rotonde richting Alteveer", laat de politie weten.Volgens de politie hindert de bestuurder hiermee het andere verkeer. Wie de quadrijder is, is niet bekend. De politie is naar hem of haar op zoek.